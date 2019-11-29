Son Dakika Haberleri: Fetö'nün ingiltere mütevelli mensubu fetullah gülen, iç çamaşırını hediye etti
Son Dakika Güncel Fetö'nün ingiltere mütevelli mensubu fetullah gülen, iç çamaşırını hediye etti - Son Dakika

Fetö'nün ingiltere mütevelli mensubu fetullah gülen, iç çamaşırını hediye etti

6 saat önce

FETÖ'nün İngiltere mütevelli mensubu Fetullah Gülen, iç çamaşırını hediye ettiAksaray'da, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla ülkeye giriş yapan Orhan Ö. (40) yakalandı.

FETÖ'nün İngiltere mütevelli mensubu Fetullah Gülen, iç çamaşırını hediye etti

Aksaray'da, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla ülkeye giriş yapan Orhan Ö. (40) yakalandı. Örgütün İngiltere mütevelli mensubu olduğu öne sürülen Orhan Ö., örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaretinde Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Aksaraylı olan ve İngiltere'de yaşayan Orhan Ö.'nün 25 Ekim Pazartesi günü ülkeye giriş yapacağını belirledi. Başka bir isim adına sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla Sabiha Gökçe Havalimanı'nda yakalanan Orhan Ö., gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aksaray'a getirilen Orhan Ö., 2006-2016 yılları arasında örgütün İngiltere mütevelli yapılanmasında yer aldığını itiraf etti. Örgütün birçok başka ülkelere yaptığı gezilerine katıldığını anlatan Orhan Ö., örgüt elebaşını ziyaretinde Fetullah Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi. Orhan Ö. ifadesinde İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamlarıyla aralarında medya, hukuk, vakıf ve derneklerin yöneticilerinin bulunduğu örgütün 37 üst düzey mensubu hakkında da itiraflarda bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'nün ingiltere mütevelli mensubu fetullah gülen, iç çamaşırını hediye etti

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün ingiltere mütevelli mensubu fetullah gülen, iç çamaşırını hediye etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]