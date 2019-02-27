Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığının Cezasında "Etkin Pişmanlık" İndirimi

Fetö Sanığının Cezasında "Etkin Pişmanlık" İndirimi

32 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığının Cezasında
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.G, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Sanık H.G. savunmasında, üniversite yıllarında örgüt evinde kaldığını ve ByLock kullandığını kabul ederek pişman olduğunu kaydetti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütte ilgilendiği kişilerin ismini verdiğini belirterek, verilecek cezada indirim yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:30 Kaynak: AA

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