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FETÖ soruşturması kapsamında 53 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ soruşturması kapsamında 53 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı.

(İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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