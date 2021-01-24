Feyza Aktan'dan açıklama geldi: Tek derdim oğlumun velayeti - Son Dakika

Feyza Aktan'dan açıklama geldi: Tek derdim oğlumun velayeti

24.01.2021 08:15
Feyza Aktan'dan açıklama geldi: Tek derdim oğlumun velayeti, System.String[]

Aktan, sosyal medya hesabından oğlunun velayetinin kendisinden alınmaması için hukuk mücadelesi verdiğini açıkladı: "Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim.

Aktan, sosyal medya hesabından oğlunun velayetinin kendisinden alınmaması için hukuk mücadelesi verdiğini açıkladı: "Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır."

KORUMA KARARI ALDIRDI... ÖZCAN DENİZ İSYAN ETTİ!

Özcan Deniz, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddialarının basına yansıması üzerine bir açıklama yayınladı.

Eski eşi Feyza Aktan'ın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Özcan Deniz, konu hakkında açıklama yaptı: "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu."

ÇOCUĞUM İÇİN SUSUYORUM

Özcan Deniz, açıklamasının devamında "çocuğunu korumak amacıyla sustuğunu" söyledi: "Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim."

Feyza Aktan'dan açıklama geldi: Tek derdim oğlumun velayeti

Özcan Deniz, Feyza Aktan, İsyan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Feyza Aktan'dan açıklama geldi: Tek derdim oğlumun velayeti - Son Dakika Magazin


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