Fıba 3x3 Dünya Turu 2019 Takvimi Belli Oldu
1 saat önce
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Turu'nun 2019 yılı takvimi yayınlandı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Turu'nun 2019 yılı takvimi yayınlandı. İlk defa 11 şehrin yer alacağı tur Nisan ayında Katar'da başlayacak, Kasım'da Japonya ayağıyla sona erecek.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Turu'nun 2019 yılı takvimi belli oldu. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan turda ilk defa 11 şehir yer alacak. Nisan ayının ortasında Doha, Katar'da başlayacak olan tur, Kasım ayının başlarında Utsunomiya, Japonya'da gerçekleşecek final ile sona erecek. Daha önce Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleşen 3x3 Dünya Turu, ilk defa önceki formatlarından iki kat daha uzun olarak sekiz ay sürecek.
Tura dört yeni şehir eklendi
İlk olarak 2012 yılında başlayan ve 2012'de bir ayağına İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dünya Turu'na, bu sene de dünyanın dört bir yanından takımlar katılacak. FIBA 3x3 Dünya Turu, bu yıl Doha, Los Angeles, Montreal ve Nankin olmak üzere dört yeni şehirden geçecek. Katar'a ilk defa uğrayacak olan tur, beş yıllık bir aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de dönüş yapmış olacak. En son düzenlenen 2018 Dünya Turu'nda oynadıkları 32 maçın tamamını kazanan Sırp takımı Novi Sad Al Wahda şampiyon olmuştu.
FIBA 3x3 Dünya Turu 2019 Takvimi:
Nisan 18-19 - Doha, Katar
Haziran 1-2 - Çengdu, Çin
Temmuz 6-7 - Mexico City, Meksika
Temmuz 20-21 - Saskatoon, Kanada
Ağustos 3-4 - Prag, Çek Cumhuriyeti
Ağustos 23-24 - Lozan, İsviçre
Ağustos 27-28 - Debrecen, Macaristan
Eylül 7-8 - Montreal, Kanada
Eylül 21-22 - Los Angeles, ABD
Ekim 12-13 - Nankin, Çin
Kasım 2-3 - Utsunomiya, Japonya (final) - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: İHA
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