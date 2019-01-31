Son Dakika Haberleri: Fidan'dan Uzunkaya'ya Ziyaret

Fidan'dan Uzunkaya'ya Ziyaret

11 dakika önce

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.

Fidan'dan Uzunkaya'ya Ziyaret, System.String[]
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fidan, Uzunkaya'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı Bir Futbolcu, Japonya-İran Maçının Skoruna Dayanamayarak İntihar Etti Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fidan'dan Uzunkaya'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]