Fidan'dan Uzunkaya'ya Ziyaret
11 dakika önce
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fidan, Uzunkaya'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:02 Kaynak: AA
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