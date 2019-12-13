Filede derbi zamanı: Eczacıbaşı - VakıfBank - Son Dakika
Son Dakika Spor Filede derbi zamanı: Eczacıbaşı - VakıfBank - Son Dakika Spor

Filede derbi zamanı: Eczacıbaşı - VakıfBank

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında derbide Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak.

Filede derbi zamanı: Eczacıbaşı - VakıfBank, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında derbide Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak.


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank, yarın saat 18.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.


Ligin birinci devre kapanış maçında VakıfBank'ı ağırlayacak olan Eczacıbaşı VitrA, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan dünya ikincisi olarak dönen turuncu-beyazlılar, hafta boyunca derbi hazırlıklarını sürdürdü.


Eczacıbaşı'nın tecrübeli pasörü Gamze Kılıç, kendilerini zorlu bir derbinin beklediğini söyleyerek, "İki takım da formda ve önemli bir turnuvayı geride bırakarak bu maça odaklanmış durumda. Biz kendi oyunumuza odaklanıp, ligin birinci devresini galibiyetle kapatmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Burhan Felek, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak
Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!

Son Dakika Haberleri
22:14 'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu - Son Dakika Spor
22:12 Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:58 Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi - Son Dakika Spor
21:57 Altay 1 - 0 Adana Demirspor - Son Dakika Spor
21:47 Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı! - Son Dakika Spor
21:37 Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak - Son Dakika Spor
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filede derbi zamanı: Eczacıbaşı - VakıfBank - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]