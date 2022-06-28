Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi

Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi
ZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos Nehiri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan dron ile görüntülendi.
İlçenin girişinde bulunan Çaycuma köprüsünden ve Filyos ırmağından su seviyesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde su seviyesinin yükseldiği ve köprü ayaklarının neredeyse kapanma noktasına geldiği görünüyor.
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