İlçenin girişinde bulunan Çaycuma köprüsünden ve Filyos ırmağından su seviyesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde su seviyesinin yükseldiği ve köprü ayaklarının neredeyse kapanma noktasına geldiği görünüyor.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.