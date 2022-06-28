Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi

28.06.2022 13:32

Son dakika haberleri: Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendiZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos Nehiri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan dron ile görüntülendi.

Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi

ZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos Nehiri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan dron ile görüntülendi.

İlçenin girişinde bulunan Çaycuma köprüsünden ve Filyos ırmağından su seviyesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde su seviyesinin yükseldiği ve köprü ayaklarının neredeyse kapanma noktasına geldiği görünüyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Selin vurduğu Bozkurt'ta enkaz havadan görüntülendi Son Dakika | Selin vurduğu Bozkurt'ta enkaz havadan görüntülendi Son dakika! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi Son dakika! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:59:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement