Finale Giren Üniversitelilere Kampüste Kahve İkramı
1 saat önce
AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ) final sınavlarına giden ve sınavdan çıkan öğrencilere kahve ikramında bulundu.
AK Parti Isparta
Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen
, Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ) final sınavlarına giden ve sınavdan çıkan öğrencilere kahve ikramında bulundu.
AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile SDÜ ve ISUBÜ'de final sınavlarına giden ve sınavdan çıkan öğrencilere kahve ikramında bulundu. Kahvenin stres azaltıcı özelliğiyle sınav kaygısı ve endişeyi azalttığı için böyle bir uygulama yaptıkları belirtilen Şükrü Başdeğirmen, öğrenciler tarafından büyük takdir topladı.
Sınav öncesi ve sonrasında başkan adayının kendi elleriyle ikram ettiği kahveleri tadan üniversiteliler, yapılan uygulama dolayısıyla teşekkür ettiler. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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