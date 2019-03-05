Son Dakika Haberleri: Fındık Üreticisine Tarım Sigortası Uyarısı

Fındık Üreticisine Tarım Sigortası Uyarısı

46 dakika önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin mutlaka ürününü TARSİM sigortasıyla güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

Fındık Üreticisine Tarım Sigortası Uyarısı, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin mutlaka ürününü TARSİM sigortasıyla güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındıkta karanfillerin açtığını ve bahçelerin yeşermeye başladığını belirtti.

Bitkinin erken uyanması nedeniyle 2019 ürünü fındığının zirai don riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunan Karan, "Çiftçimiz, risk durumunu göz önüne aldığımızda mutlaka ürününü Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortasıyla güvence altına almalı. Böylelikle rahat uyuyacaklardır." ifadesini kullandı.

Karan, sigorta sürecinde 5 günlük zaman kaldığını, tarım sigortasında üreticilere yüzde 67'ye varan devlet desteği sağlandığını aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz fındık ürünü için son günü beklemeden ve bir an önce sigorta yaptırmalı. Sigorta ile sadece mahsullerini zirai dona karşı değil dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel, su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı da güvence altına almış olacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Giresun, Tarım Sigortaları Havuzu, fındık fiyatları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 15:55:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık Üreticisine Tarım Sigortası Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]