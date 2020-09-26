Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar - Son Dakika

Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar

Firmaların yeni gramaj hilesi, marketten aldığınız ürünlerin içinde eskisinden çok daha az olmasına ama daha fazla para ödemenize sebep oluyor. Bu durumda tüketici yasal yollara başvurabilir, firmanın yeni gramajına göre etiket belirlemesini talep edebilir.

Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar, System.String[]

Her gün marketten hiç düşünmeden aldığımız temel gıda ürünlerinde gramaj ve fiyat arasındaki ilişkiye dikkat ediyor musunuz? Firmaların tüketicilerin farkında olmadan yaptıkları hileler, sizi daha düşük gramajdaki ürünü fazla paralar ödeyerek almanıza sebep oluyor. Bu noktada tespit ettiğiniz ürünün üretici firmasını şikayet edebilirsiniz. Firma, gramajı azalttığı halde, etiketi yeni gramaja göre yenilemezse burada hile yapılmış demektir ve cezası vardır, yasal yollara başvurulmalıdır.

TÜM TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NASİBİNİ ALIYOR

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberin göre, girdi maliyetinin arttığını hesaplayanlar bu artışı gıda ürünlerine yansıtıyorlar. Bu nedenle dönem dönem döviz kurundaki dalgalanma, petrol fiyatı gibi etkenleri öne süren firmalar, anında harekete geçiyor. Ancak tüketici algısını kullanmak isteyen firmalar ise 'gramaj'a sığınıyor. Yani fiyatlar tüketici için aynı görünürken, aldığı ürün aynı ağırlıkta olmuyor. Çerezler, atıştırmalıklar, hatta pakete giren tüm temel gıda ürünleri bundan nasibini alıyor.

GRAMAJ OYUNU ŞİKAYETE YÖNELTTİ

Daha önce özellikle 2018'de gündeme gelen etiketlerdeki gramaj oyunu, son dönemde de tüketiciyi artan sayıda şikayet oluşturmaya yöneltti. Buna göre, gramajı düşürüp fiyatı sabit tutan, hatta artıranlar tüketiciye ve ilgili sisteme arka arkaya yakalanıyor. Bu durum tüketicinin algısından yararlanıp bir çeşit 'aldatma' olarak görünse de hukuki olarak cezası yok.

SADECE FOTOĞRAF ÇEKMEK YETEBİLİR

Bir de gramajlardan 'ufak' kesintiler yapan ancak etikete bile yansıtmayanlar var. İşte bunu yapan firmalar, tamamen 'hile' kapsamında değerlendiriliyor ve cezası var. Taklit ve tağşiş yoluyla gıda ürünleri başta olmak üzere yapılan bu dolandırıcılığın cezası yeni yasa taslağı ile daha da artacak. Tüketiciler, sadece fotoğrafını çekerek bu ürünleri şikayet edebilir. Üstelik gramaj aldatmacası marka ayırt etmiyor. Türkiye çapındaki zincir marketlere, küçük marketlere, bakkallara kadar giren ürünler; tanınan ve daha az tanınan firmaların bazı ürünleri olabiliyor.

"GRAMAJI DÜŞÜREN FİRMA KASTİ ALDATMA YAPAR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, etiket üzerinde çeşitli sorunlar olduğunu belirtirken, "Bunlar; hile, kasti aldatma ve hata olarak yapılıyor. Fiyat aynı ama gramajı düşüren firma kasti aldatma yapar. Cezası yok ama bir ahlak sorunu. Gramajı azalttığı halde, etiketi yeni gramaja göre yenilemezse burada hile yapılmış demektir ve cezası vardır, yasal yollara başvurulmalıdır. Birkaç gram da olsa çalıp kar etmeye çalışırken, tüketiciyi dolandırmış oluyorlar" dedi. Temel gıdada peynir örneğini veren Ağaoğlu, "Paketteki peynirlerin gramı her gün eriyip gidiyor. Şimdi bir fotoğrafını çekin, birkaç ay içindeki değişiklikleri görün. 800-900 gram olan peynirlerin 600 grama kadar düştüğünü görüyoruz. Fiyatların aynı olması sizi yanıltmasın. Altın, gümüş gibi; yükselen döviz, petrol hemen gramdan düşülüyor" diye konuştu.

"HEM GRAMAJ DÜŞÜRÜP HEM FİYAT ARTIRIYORLAR"

Tüketiciye 'etiketleri okuma alışkanlığı edinin' çağrısında bulunan tüketici dernekleri, bu sayede hem algıda aldatılamayacaklarını hem de fark ettikleri tüm suçları bildirdiklerinde artık firmaların da buna cesaret edemeyeceğini vurguluyor. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, 'zam yapmadık, aynı fiyatla satıyoruz' diye reklam yapanlar bile olduğunu anlatırken, hem gramaj düşürüp hem de fiyatı artıranlar da olduğunu söyledi. Koçal, "Örneğin 50 ve katları ile giden paket gramajları varken, şimdi 188 gram yazıyor. 200 gram bir ürünün fiyatı 10 lira ise 188 gram yapılan ürünün fiyatı da ona göre olmalı. Birim fiyatı mutlaka yazılmalı. Yani 188 grama isabet eden fiyat satış tutarı yazılmalı. Önceki yıllarda en dramatik örneklerden biri şampuanlardı. 700 gram olan aynı ürün, 550 grama kadar düştü" dedi.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Derneklerden tüketicilere şu öneriler sunuluyor: Tüketicilerin bu yanılgılara düşmemesi için özellikle 'etiket okumak' öneriliyor. Görülen hatalar, fark edilen hileler ise fotoğraflanabilir. Tüketici her ürünü tartamaz ama şüphe ettiği ürünü tartıp ilgili kurumlara şikayet oluşturabilir. Çekilen fotoğraflar Tüketici Hakem Heyetleri'ne iletilmeli. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde de denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı birlikleri ile yapılıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı VİMER-189 da kullanılabiliyor.

"GRAMAJI BELİRLİ BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEK GEREKİYOR"

Tek satılan 'küçük' atıştırmalık kategorisindeki ürünlerde ise 'bozukluk' sorunu nedeniyle bu gramaj yanılgısına başvurulduğunu anlatan Aydın Ağaoğlu, "Mesela sakız üreticileri… Bir adet sakız 1 lira iken 1 lira 10 kuruş yapmak alışverişi zorlaştırır diye gram düşürebiliyor. Savunmaları bu. Bir kısmı bunun açıklamasını yaptı. Tabii sadece açıklama yetmiyor. Yeni etiketteki yeni gramajı belirli şekilde göstermek gerekiyor" dedi.

"CİPS DEĞİL HAVA ALMIŞIZ"

80 gramdan 74 grama düşen çerez, 120 gramdan 91 grama düşen bisküvi, 35 gramdan 32 grama düşen çikolata, 18.5 gramdan 17.5 grama düşen hazır kahve gibi tüketici dernekleri tarafından eski ve yeni görselleri paylaşılan ürünler aslında 'gram gram' erimeyi de anlatıyor. Geçen yıl 830 gram olan aynı salçanın bu yıl 650 grama kadar düştüğü görülürken, 250 gram olan ay çekirdeği 200 gram paketlerde satılıyor. 700 gram olarak paketli peynir de 600 grama düşürülmüş, fiyatında da artış var. Sosyal medya hesaplarından ya da çeşitli şikayet sitelerine yazan tüketiciler, 'cips değil hava almışız' yorumunu da getirmiş. 69 gram cips 46 grama, 76 gram cips ise 65 grama çekilmiş.

Duygu Erdoğan, Milliyet, Petrol, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:17

Son Dakika Ekonomi Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Meteoroloji 6 il için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Kuran kursunda bir çocuğun dayak yediği iddiası üzerine soruşturma açıldı ABD merkezli ilaç firmasının ürettiği aşı, klinik deneylerde koronaya karşı güçlü bağışıklık oluşturdu Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı
Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim         
23:47
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı         
15:42
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi         
12:43
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 09:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Firmaların gramaj hilesi! Ürün miktarını azaltıp fiyatını artırıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei