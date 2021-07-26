Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları kökünden devirdi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları kökünden devirdi. İlçe merkezinde bulunan Turgut Özal Parkı'ndaki çam ağaçları yıkıldı. Ağaçların devrildiği sırada altında kimsenin kalmaması sevindirdi. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yenipazar ilçe merkezinde aniden bastıran fırtına nedeniyle bazı çatılar zarar gördü. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde buluna Turgut Özal Parkı'nda oluşan hortum parkta bulunan yaklaşık 1 asırlık büyük çam ağacını kökünden sökerek devirdi. Bu sırada ağacın altında kalan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, belediye ekipleri yıkılan ve fırtınadan zarar gördüğü için yıkılma tehlikesi olan ağaçların olduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. - AYDIN

Son Dakika

6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi

Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi

Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Aslan taraftarının çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş

Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu

13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı