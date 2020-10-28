Son dakika haberleri! Bakan Albayrak: "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.
28.10.2020 09:30
Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.
Bakan Albayrak: "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" - ANKARA
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bakan Albayrak: 'İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. - Son Dakika
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