Son Dakika Haberleri: Flaş Cenk Tosun Kararı!

Flaş Cenk Tosun Kararı!

57 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un, devre arasında takımdan gönderileceği şeklinde haberler çıkarken, İngiliz ekibinin Milli futbolcu ile ilgili kararı belli oldu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un, devre arasında takımdan gönderileceği şeklinde haberler çıkarken, İngiliz ekibinin Milli futbolcu ile ilgili kararı belli oldu. İngiliz medyasında çıkan haberlerde Everton'ın, Cenk Tosun'u devre arasında göndermeyi planlamadığı belirtildi.

Bu sezon ilk 11'de istediği kadar forma şansı bulamasa da hamle oyuncusu olarak kullanılan Cenk Tosun'un en azından sezon sonuna kadar kadroda tutulması planlanıyor. Cenk Tosun'u kadroda tutacak olan Everton'da Oumar Niasse'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CENK TOSUN KONUSUNDA KATI DAVRANILMAYACAK

Cenk Tosun kadro rotasyonundan kullanmayı planlayan Everton'ın, yine de golcü futbolcu için gelecek tekliflere de açık olduğu belirtildi. Kiralık olarak gönderilmesi kesin olarak düşünülmeyen Cenk Tosun için bonservis bedelli tekliflerin değerlendirilmeye alınacağı öğrenildi. Everton'ın, Cenk Tosun'a iyi bir teklif gelmesi halinde satılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Everton'ın Beşiktaş'tan 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bu sezon 14 Premier Lig maçında 614 dakika forma şansı buldu. Cenk Tosun, bu sürede takımına 2 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:58 

Everton, Cenk Tosun, Güncel
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