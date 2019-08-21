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1 saat önce
Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar