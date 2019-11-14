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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Adli Tıp Kurumu tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:05 Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Adli Tıp Kurumu tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile eşi hakkında geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.
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