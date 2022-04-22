Foça Belediye Başkanı'nın da yargılandığı davada mütalaa beklenecek - Son Dakika

İZMİR'in Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleri ile birlikte yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Esas hakkındaki mütalaanın açıklanması için duruşma ertelendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlardan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 54'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Foça'da manav dükkanı işleten İsmail Kılıç'ın (46) 9 Eylül 2019 yılında iş yerinde bacaklarından vurularak yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı.

Kılıç, kendisini vurduranın Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz olduğunu iddia ederken, bu iddiaları reddeden Gürbüz, kendisinin de tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı. Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanmaya başlandı. Foça Belediye Başkanı için 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı.Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ile İsmail Kılıç ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk olarak başka bir suçtan dolayı tutuklu olan Ercan Erik'e Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e düzenlenen silahlı saldırı suçundan öldürmeye teşebbüs suçlaması sebebiyle de söz verildi. Erik, "11 Ocak 2020'de Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e düzenlenen silahlı saldırıyı şimdi öğrendim. Öldürmeye teşebbüs eylemine katılmadım. Bu olayların hiçbirine örgüt üyesi olarak katılmadım" dedi.Söz verilen diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Konuşmaların ardından heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Erik'in bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verip esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

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