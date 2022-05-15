Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti

15.05.2022 11:26

Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpan motosikletli hayatını kaybetti İzmir'in Foça ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kaza sonucu yola savrulan sürücü Mehmet Erbey hayatını kaybederken, yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 13 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında İzmir'in Foça ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Erbey idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuğun yanında bulunan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mehmet Erbey, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Erbey'in tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdiği bildirildi. Kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti
Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle kız çocuğuna çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika


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