Son Dakika Haberleri: Ford C-Max Ailesinin Üretimi Durduruluyor

Ford C-Max Ailesinin Üretimi Durduruluyor

49 dakika önce

CARMEDYA – Ford’un aile otomobili olan C-Max modelinin üretimi bitiriliyor. Ford C-Max ve Grand C-Max modelinin üretimini haziran ayında bitiriyor. Bu doğrultuda Ford bu fabrikadaki gece vardiyasını durduruyor. Akabinde iki vardiya ile marka yoluna devam edecek. Bu karar neden alındı? Marka bitirme kararını bu segmentteki müşterilerin azalmasına dayanarak verdi. Ayrıca Ford Ağustos 2019 planı doğrultusunda...The post Ford C-Max ailesinin üretimi durduruluyor appeared first on Carmedya.

Ford C-Max Ailesinin Üretimi Durduruluyor, System.String[]
CARMEDYA - Ford'un aile otomobili olan C-Max modelinin üretimi bitiriliyor.



Ford C-Max ve Grand C-Max modelinin üretimini haziran ayında
bitiriyor. Bu doğrultuda Ford bu fabrikadaki gece vardiyasını durduruyor.
Akabinde iki vardiya ile marka yoluna devam edecek.



Bu karar neden alındı?

Marka bitirme kararını bu segmentteki müşterilerin
azalmasına dayanarak verdi. Ayrıca Ford Ağustos 2019 planı doğrultusunda da Fransa'da
Bordeaux'da bulunan bir otomatik şanzıman tesisini, Naberezhnye Chelny ve St.
Petersburg'da iki araç montaj fabrikasını ve Elabuga'da bir motor fabrikası
olmak üzere üç fabrika daha kapatacak.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:07 

Ford, Otomobil
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