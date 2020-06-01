Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı - Son Dakika
BBC

Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı

Müslümanlar için kutsal mekanlar arasında yer alan Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar ibadete açıldı.

Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı, System.String[]

Kudüs, Mekke ve Medine kentlerinde Müslümanlar için kutsal olan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılmış camiler, tekrar açılmaya başladı.

Pazar sabah namazı için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çok sayıda kişi gitti.

Bazıları girişte "Allahu ekber" derken bazıları da yerleri öptü.

Mekanın iç kısmında virüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler de alındı.





Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlar Mart ortasından beri kapalıydı.





Ramazan ayında buralarda eskisi gibi namaz kılmak mümkün olmadı.

Pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan önlemler gevşetilirken ibadete de belli koşullar altında izin veriliyor.





Suudi Arabistan'da da benzer görüntüler vardı.

Pazar sabahı Peygamber Mescidi olarak da bilinen Mescid-i Nebevi'de sabah namazı kılındı.

Ülke genelinde 90 bin cami tekrar ibadete açıldı.

Suudi Arabistan hükümeti milyonlarca kişiye gönderdiği SMS'lerle yeni ibadet kurallarını anlattı.





İslami İşler Bakanlığı, ibadet edecek kişilere aralarında iki metre mesafe bırakmalarını, sarılmamalarını ve el sıkışmamalarını tavsiye etti.

Yetkililer, Müslümanlardan evlerinde abdest almalarını talep etti.





Vaazların süresi 15 dakika ile kısıtlandı.

Mekke'deki Mescid-i Haram ise kapalı kalmaya karar verecek.

Hacıların tavaf ettiği Kabe'nin de içinde yer aldığı mekana her yıl milyonlarca kişi gidiyordu.





Kudüs, Mekke, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:37 

Son Dakika Dünya Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı! ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek Kadın vekili istifaya zorlayan kararın ardından "yasak aşk"çıktı Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü         
00:53
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu         
00:47
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı         
00:33
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler         
23:57
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti         
23:47
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı         
23:39
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi         
23:22
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı         
23:04
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu         
23:02
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı         
22:43
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı         
22:42
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?         
21:56
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz         
21:41
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu         
21:17
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi         
21:04
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek         
20:57
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı         
20:55
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı         
20:49
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi         
20:42
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi         
20:33
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü         
20:31
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti         
20:08
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi         
20:05
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak         
19:44
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu         
19:30
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı         
19:07
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti         
19:00
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi         
18:58
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 02:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fotoğraflarla: Mekke, Medine ve Kudüs'te camiler tekrar açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]