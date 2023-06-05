Yapımı 5 yıl süren ahşap otomobil rekor fiyata satıldı

Fransa'da marangoz Michel Robillard tarafından elma, kiraz, ceviz ve armut ağaçları kullanılarak yapılan ahşap otomobil dün Tours şehrinde yapılan açık artırmada görücüye çıktı.

210 BİN EUROYA ALICI BULDU

Fransa'nın klasik Citroen 2CV model otomobilinden örnek alınarak yapılan ve değeri 150 bin-200 bin euro olarak belirlenen otomobil, Parisli bir koleksiyoncu tarafından 210 bin euroya satın alındı.

"BENİM KÜÇÜK KIZIMDI"

Müzayedeci Aymeric Rouillac, aracın satış fiyatının aynı ikonik model için rekor olduğunu bir önceki otomobilin 172 bin euro'ya satıldığını belirtti. Michel Robillard, 2011 yılında yapmaya başladığı aracı 5 yılda tamamladığını belirterek, "3 oğlum vardı, bu da benim küçük kızımdı" dedi.

YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEK

Gelecek yıllar için çılgın projelerin olduğunu ifade eden Robillard, bir sonraki planının 2025 yılında 70'inci yılını kutlayacak Citroen DS model ahşap otomobil yapmak olduğunu söyledi.

İşte rekor fiyata satılan o otomobil;