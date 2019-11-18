Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
Son Dakika Güncel Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı - Son Dakika

Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

6 saat önce

Fransa'nın güneyindeki Gap kasabasında cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldığı belirtildi.

Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Gap kasabasında cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldığı belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Gap'taki cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldığı ve cami görevlisine ölüm tehdidi içeren mektup gönderildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa İslam Konseyine bağlı İslamofobiye karşı Ulusal Gözlemevinden yapılan açıklamada olay kınandı.

Açıklamada, ülkede camilere yönelik saldırıların artmasına tepki gösterildi.

Bu saldırıların Müslümanlara karşı duyulan kin ve hoşgörüsüzlüğün bir ifadesi olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız siyasetçilere bu olayı kınamaları çağrısında bulunuldu.

ölüm tehdidi, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]