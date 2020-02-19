Fransa'da iktidar partisinin Paris Belediye başkanı adayı, yerel seçim anketinde geride - Son Dakika

Fransa'da gelecek ay yapılacak yerel seçimlere yönelik yapılan bir kamuoyu anketinde, iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) Paris Belediye Başkanı Agnes Buzyn'in yüzde 17 oyla seçimi üçüncü sırada bitirmesi öngörülüyor.

Harris Interactive ve Agence Epoka araştırma şirketleri, LCI televizyon kanalı için martta yapılacak seçimin ilk turu için anket yaptı.

Buna göre, Sosyalist Partinin (PS) adayı ve mevcut Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı Rachida Dati, 15 Mart'ta yapılacak seçimin ilk turunu yüzde 23 oyla önde bitiriyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu LREM'in adayı Buzyn'in ise yüzde 17 oyla seçimi üçüncü sırada bitirmesi öngörülüyor.

LREM'den ayrılarak bağımsız aday olan Cedric Villani'nin de seçimin ilk turunda yüzde 10 oy alması bekleniyor.

Yerel seçimler, martta iki turlu yapılacak

Macron için yerel seçimler, 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "sınav" niteliği taşıyor.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu şekilde yerel seçimler yapılacak.

Eski Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, cinsel içerikli fotoğrafları ve telefon mesajlarının internette paylaşılmasının ardından geçen hafta LREM'in Paris Belediye Başkan adaylığından çekilmişti. Bunun üzerine Agnes Buzyn, LREM'in Paris Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.