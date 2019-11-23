Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 54. haftasında
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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 54. haftasında

6 saat önce

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 54. haftasında, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 54. haftasına girdi.

Göstericiler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan Felix Eboue Meydanı'na kadar yürüdü.

Valenciennes'de yapılan eylemde ise geçen hafta Paris'teki gösteride polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle gözünü kaybeden protestocuya destek verildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin geçen hafta Paris'te yaptığı eylemde, polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı. Eylemciler çöp bidonu, çok sayıda motosiklet ve aracı ateşe vermiş, birçok bankanın camını kırmış, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını engellemişti. Polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etmişti.

Gösteride polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle bir kişi gözünü kaybetmişti. Bunun üzerine Paris Savcılığı adli soruşturma başlatmıştı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başladı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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