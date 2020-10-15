Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı - Son Dakika

Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı

15.10.2020 21:07
Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı, System.String[]

Fransa'da Başbakan Jean Castex ve hükümet yetkilileri ülkede uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına dair detayları açıkladı.

Fransa'da Başbakan Jean Castex ve hükümet yetkilileri ülkede uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına dair detayları açıkladı. Yasağa uymayanlara hapis ve para cezasına çarptırılacak.

Korona virüs salgının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile Fransa'da kısıtlamalar geri getirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 şehirde yerel saatle 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Çalışma Bakanı Elisabeth Borne bugün yaptıkları ortak basın toplantısında 17 Ekim'den itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin detayları paylaştı.

Başbakan Castex, yerel saatle 21.00 ile 06.00 arası uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık sorunu, profesyonel sebep, gece kalkan tren veya uçak yolculuğu, kendisine muhtaç olan bir yakına ziyaret ve evin yakınında evcil hayvan gezdirmenin istisnai sebeplerden olduğunu belirtilerek, bu sebepler nedeni ile kişilerin dışarı çıkmasına izin verileceği bildirdi. Castex, ev partileri ve mekanlarda yapılan kutlamaların yasaklandığını dile getirirken, en az 4 hafta boyunca düğünler dahil hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı. Restoranlarda daha sıkı bir sağlık protokolünün uygulanacağını belirten Castex, masalarda en fazla 6 kişinin oturmasına izin verileceğini ve müşterilerin kayıt altına alınacağını dile getirdi. Her gece 12 bin güvenlik gücünün sokaklarda görev alacağını açıklayan Bakan Darmanin, yasağın en az 4 hafta süreceğini ifade etti. Dermanin, yasağa ilk kez uymayan vatandaşlara 135 Euro, yasağı ikinci kez ihlal eden vatandaşlara ise bin 500 Euro para cezası kesileceğini aktardı. Bakan Darmanin, yasağı üç defa ihlal eden vatandaşların ise 6 ay hapis ve 3 bin 750 Euro para cezasına çarptırılacağını açıkladı. İstisnai izne tabi olan vatandaşların dolaşma belgesi hazırlamaları veya yolculuk biletlerini göstermeleri durumunda ceza kesilmeyeceğini aktaran Darmanin, yolculuk ve profesyonel sebep dışındaki izinlerin ise 1 saat ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Bakan Borne ise, şirketlere haftanın en az 2-3 günü evden çalışmaları konusunda çağrıda bulundu. - PARİS

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı - Son Dakika


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