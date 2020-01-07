Fransa Lig Kupası'nda yarı finale çıkma mücadelesi! iddaa'nın favorisi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fransa Lig Kupası'nda yarı finale çıkma mücadelesi! iddaa'nın favorisi... - Son Dakika Spor

Fransa Lig Kupası'nda yarı finale çıkma mücadelesi! iddaa'nın favorisi...

6 saat önce

Bu bir ilandırREIMS - STRASBOURG2020'nin ilk maçında Fransa Kupası'nda Monaco'nun konuğu olan Reims, oldukça etkisiz bir mücadele gösterdiği maçta son anlarda yediği golle kupaya veda etmişti.

Fransa Lig Kupası'nda yarı finale çıkma mücadelesi! iddaa'nın favorisi..., System.String[]

Bu bir ilandır


REIMS - STRASBOURG


2020'nin ilk maçında Fransa Kupası'nda Monaco'nun konuğu olan Reims, oldukça etkisiz bir mücadele gösterdiği maçta son anlarda yediği golle kupaya veda etmişti.


Ligue 1'de ise üst sıralara yakın bir pozisyonda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Reims, 6 maçtır kaybetmiyor.


Lider PSG ile birlikte ligin en az gol yiyen ekibi olan Reims ekibinde çok önemli bir oyuncunun sakatlığı bulunmuyor.


Yeni yıla amatör rakibi Le Portel deplasmanında aldığı Fransa Kupası galibiyetiyle başlayan Strasbourg, oldukça formda denilebilir. Öyle ki, bu maçla birlikte üst üste 5. galibiyetlerini aldılar.


Ligue 1'de yıl sonunda yakaladıkları 3 galibiyetlik seriyle iyice morallenen Strasbourg, aradan sonra daha fazla canlar yakabilir.


Savunmadan Simakan ve forvet Mothiba'nın sakatlıkları var. Forvet Nuno da Costa'nın durumu ise şüpheli.


Fransa, Reims, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:43 
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