Fransa'nın Irak Temasları ve IŞİD ile Mücadele

06.02.2026 02:43
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Erbil'de Barzani ve Abdi ile IŞİD mücadelesi ve istikrarı görüştü.

(ERBİL) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Irak temaslarının ardından Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek, IŞİD'le mücadele ve bölgesel istikrar konularını ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geçti. Barrot, burada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Barrot, Erbil temasları kapsamında ayrıca Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile de resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Demokratik Güçleri Medya Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erbil'de düzenlenen toplantıya Mazlum Abdi'nin yanı sıra Kadın Koruma Birimleri Komutanı Rohlat Afrin ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de katıldı.

Görüşmede, bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ele alındı.

29 Ocak anlaşması masadaydı

Toplantının ana gündem maddelerinden birini 29 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanması oluşturdu. Taraflar, anlaşmanın hayata geçirilmesine yönelik yol ve mekanizmaları değerlendirdi.

Açıklamada, anlaşmanın tam olarak uygulanmasının istikrar açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

IŞİD'le mücadelede iş birliği

Görüşmede, IŞİD'e karşı yürütülen ortak mücadelenin sürdürülmesi konusu da ele alındı.

IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu tesislerin korunması ve güvenliğinin sağlanmasının önemi üzerinde duruldu. Taraflar, bu konuda iş birliğinin devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kürt bölgeleri ve güvenlik yapıları

Toplantıda, Kürt bölgelerinin mahremiyetinin korunması ve Suriye'deki Kürt halkının haklarının güvence altına alınması konusu da gündeme geldi.

Ayrıca, Kadın Koruma Birimleri başta olmak üzere askeri ve güvenlik güçlerinin, bölgesel istikrara hizmet edecek şekilde entegrasyonu ele alındı.

Fransa'dan destek mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ülkesinin 29 Ocak anlaşmasının uygulanmasına verdiği desteği yineledi. Barrot, bu sürecin bölgesel istikrarın sağlanması ve terörle mücadele açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

SDG'den bağlılık vurgusu

Suriye Demokratik Güçleri liderliği ise anlaşmanın uygulanmasına bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi. SDG, IŞİD'le mücadeleyi sürdüreceklerini ve tutuklu militanların bulunduğu tesislerin güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, özellikle Afrin ve Ras al-Ayn'dan göç etmek zorunda kalan kişilerin bölgelerine geri dönmelerinin gerekliliği de ele alındı. SDG, Suriye halkının tüm kesimlerinin haklarını güvence altına alan kapsamlı bir siyasi çözüm için ulusal düzeyde aktif katılımın önemine dikkat çekti.

Mazlum Abdi, Fransa'nın barış ve istikrar çabalarına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Paris yönetiminin bu süreçte oynadığı olumlu rolü takdir ettiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Fransa, Güncel, Erbil, Işid, Irak, Son Dakika

