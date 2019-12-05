Son Dakika Haberleri: Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor
Son Dakika Dünya Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor - Son Dakika Dünya

Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor

6 saat önce

Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı.

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Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı. Paris ve Lyon'da yasanan siddet olaylarina polis aninda mudahale etti. View on euronews

Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor

Fransa, Paris, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:18 
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