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Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor
6 saat önce
Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı.
Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karsi çıkan gostericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı. Paris ve Lyon'da yasanan siddet olaylarina polis aninda mudahale etti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:18
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