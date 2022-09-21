Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat

İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.

Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.

Kaynak: AA

Yunanistan, Fransa, Ege, Güncel, Son Dakika

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