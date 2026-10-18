Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da liselilerin başlattığı protestolar Avrupa'ya dalga dalga yayılıyor. İtalya'da hayat pahalılığı ve Meloni hükümetine karşı bfarklı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler ile polis karşı karşıya gelirken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu.

İtalya'da hayat pahalılığına ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine karşı farklı kentlerde düzenlenen protestolarda olaylar çıktı.

MEYDAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ülkenin birçok kenti, hükümet karşıtı ve hayat pahalılığının eleştirildiği protestolara sahne oldu. Özellikle Milano kentinde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylar, kent merkezindeki Duomo Meydanı ve etrafının savaş alanına dönmesine neden oldu.

<a class='keyword-sd' href='/fransa/' title='Fransa'>Fransa</a>'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Yüksek yaşam maliyetleri ve hükümeti protesto için Duomo Meydanı'nda toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan protestocularla, güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bazı göstericiler taş, sis bombaları, havai fişek ve çöp kutularını attı, polis ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Duomo yakınlarındaki San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi'nde de güvenlik güçleri, copla müdahalede bulundu. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Milano dışında Bologna ve Torino kentlerindeki gösterilerde de tansiyon yükseldi.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Bologna'da Merkez Tren Garı önünde öğrenciler ile güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi.  Polis ekipleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarken, bazı göstericiler de güvenlik güçlerine taş, metal ve patlayıcı fişek attı. Torino'da da yüksek yaşam maliyetlerinin protesto edildiği gösteride, protestocu gençlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede çıktı.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Bu arada, başkent Roma'da ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL) tarafından düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş olaysız sona erdi. İşçiler, hayat pahalılığını ve hükümeti protesto ederken, 20 Kasım için ulusal grev ilan etme kararı aldı.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

MELONİ'DEN PROTESTOCULARA TEPKİ

Başbakan Meloni, gösterilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, barışçıl bir şekilde gösteri yapan binlerce kişiye büyük saygı duyduğunu ifade etti.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Meloni, "İnsanlar hangi fikirleri savunmak için gösteri yaparlarsa yapsınlar, katılım her sağlıklı demokrasinin temelini oluşturur. Ancak diğer yandan, İtalya'nın başka kentlerinde yaşananları da görmezden gelemeyiz. Milano'da, bu görüntülerde de görüldüğü üzere, güvenlik güçlerine taş atıldı, polisler yaralandı, zarar verme ve şiddet olayları yaşandı. Torino'da, kaldırım taşları ve cam kırıcı çekiçler taşıyan kişiler gözaltına alındı. Bologna'da ise olaylar nedeniyle tren istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı. Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi savaş alanına çevirmek ise bir hak değildir." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Meloni, muhalefete de şiddet olaylarını net şekilde kınama çağrısı yaptı.

Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, çıkan olaylara tepki göstererek, protestocuları "korkaklar ve suçlular" olarak nitelendirdi.

Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatınTrump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef olduFransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmediKaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndüİsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü Görüntü Fransa'dan! Rolex ve Louis Vuitton mağazaları yağmalandıGörüntü Fransa'dan! Rolex ve Louis Vuitton mağazaları yağmalandı
Kaynak: AA
3. SayfaGüncelFransaİtalyaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gece Huzuru Gece Huzuru:
    FRANSANIN İTALYANIN DEĞİL, AVRUPAYI KARIŞTIRMAK İSTEYENLERİN OYUNU 0 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    mesela kim karıştırıyprdur biliyorsunya 0 0
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Korkmayın bizde olmaz,herkes işinde gücünde... 0 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    bizde niye olacak neyin eksik tsmam çık sokağa seni tutanmı var. 1 0
  • haydar topçu haydar topçu:
    Avrupa'da şuana kadar askeri darbe görmedik 1 0 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    bundan sora görebilirsin 0 0
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Hırsız kendi evini Soymaz haydar, zayıf güçsüz ülkelerde darbeyi ABD,İsrail,Avrupa, yaptırır, bunu öğren. 0 0
  • 62km9g8z28 62km9g8z28:
    inşallah hollanda yada sıçrar 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Yıldız Muhammed Yıldız:
    İsrait,e karşı çıkanların sonu, diyor,KÜRESELCİLER tesadüf önce İSPANYA,sonra İNGİLTERE, KANADA,FRANSA,İTALYA, İSRAİT,E yeterli desteği vermeyenlerin sonu sırada neresi var? ACABA 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
Gölde yüzerken altın külçesi buldu 6 ay sonra servet onun oldu Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu
Odunpazarı’nda bir dairede bıçaklanan misafir hayatını kaybetti, ev sahibi kadın adliyeye çıkarıldı Odunpazarı'nda bir dairede bıçaklanan misafir hayatını kaybetti, ev sahibi kadın adliyeye çıkarıldı
Yol verme tartışmasında dehşet Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
16:39
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
16:30
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:08
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
14:07
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
12:52
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 17:53:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei