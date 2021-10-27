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Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu - Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu

27.10.2021 16:55

İstanbul Arnavutköy'de ilaç almak için eczaneye gelen bir kişi, aracını park ederken fren yerine gaza bastı. Dükkanın duvar ve camına çarpan kişinin durumu iyiyken, eczane işletmecisi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ömerli Mahallesi'nde ilaç almak için geldiği eczanenin önünde bulunan açık otoparka aracını park etmeye çalışan bir kişi, fren yerine gaza basınca dükkanın duvarına ve camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle eczane dışında hasar oluşurken, dükkana girmek üzere olan eczane işletmecisi Şenay Avşar, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

FREN YERİNE GAZA BASTI

O anları anlatan Şenay Avşar, "Sabah eczaneyi açmak için geldim. Araçtan çantamı almak için eğildim kumandaya basıyordum o sırada sürekli gelen bir hastamızdı. Adımımı atmamla onun hızlandığını hissettim ve kendimi geriye attım sonra olay oldu. İkimiz de şoktaydık bayağı bir arabada oturdu. Muhtemelen fren yerine gaza bastığını düşünüyorum. Yaralanan olmadı sadece hasar var" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park alanına yanaşmaya çalışan sürücünün bir anda hızlanarak, dükkanının camına çarptığı görülüyor. Kazanın o sırada aracından inen eczacının önünde meydana geldiği görülüyor.

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu

Eczane, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu - Son Dakika
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