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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçları yarın başlayacak.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 10. hafta maçları, 17-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Andorra'nın konuğu olacak.

Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

20.00 Bulgaristan-Çekya

20.00 Kosova-İngiltere

B Grubu

17.00 Sırbistan-Ukrayna

17.00 Lüksemburg-Portekiz

H Grubu

22.45 Arnavutluk-Fransa

22.45 Andorra-Türkiye

22.45 Moldova-İzlanda

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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