Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Bahtiyar Birinci
, Anıl Usta
Gazişehir Gaziantep
: Günay Güvenç
, Uğur Arslan
Kuru, Ahmet Kesim
, Poepon (Dk. 55 Chabbi), Kerim Avcı
, Segbefia (Dk. 79 Bjarnason), Oğulcan Çağlayan
(Dk. 69 Rıdvan Şimşek
), Gökhan Alsan
, Del Valle
, Mucahit Albayrak, Oğuz Ceylan Denizlispor
: Stachowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural
, Ziya Alkurt, Aissati (Dk. 90 Burak Altıparmak
), Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
(Dk. 80 Mbamba), Burak Çalık
(Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Gol: Dk. 39 Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Segbefia, Dk. 72 Del Valle, Dk. 79 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'u 1-0 yendi.