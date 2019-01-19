Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

34 dakika önce

Stat: KalyonHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl UstaGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Poepon (Dk. 55 Chabbi), Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 79 Bjarnason), Oğulcan Çağlayan (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Poepon (Dk. 55 Chabbi), Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 79 Bjarnason), Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Gökhan Alsan, Del Valle, Mucahit Albayrak, Oğuz Ceylan


Denizlispor: Stachowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati (Dk. 90 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 80 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Gol: Dk. 39 Ziya Alkurt (Denizlispor)


Sarı kartlar: Dk. 59 Segbefia, Dk. 72 Del Valle, Dk. 79 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)


Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Günay Güvenç, Bahtiyar Birinci, Karaoğlan, Gaziantep, Spor
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