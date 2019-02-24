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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail ŞencanGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, MitroglouAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Rotman, Onur...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Mitroglou

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Rotman, Onur Ayık, Sissoko, Barbosa, Manu

Sarı kartlar: Dk. 20 Mariano, Dk. 31 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 22 Zeki Yavru, Dk. 41 Rotman (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

6. dakikada Marcao'nun derinlemesine pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şut açısı oluşturdu. Ancak son anda araya giren Zeki Yavru, topu kornere gönderdi.

8. dakikada Mariano'nun sağdan ortası sonrası altıpas içinde ön direkteki Onyekuru'nun vuruşunda, top savunmada Cocalic'ten kornere gitti.

14. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera sağına gelen topu uçarak ceza sahasının dışına tokatladı.

23. dakikada Akhisarspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Ndiaye, uzun oynayarak pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas önünde daha uygun durumdaki Mitroglou'nu gördü. Yunan oyuncunun vuruşunda son anda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:07 Kaynak: AA

Serkan Ok, Suat Arslanboğa, Fernando Muslera, Zeki Yavru, Spor
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