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Futbol: Süper Lig

18 dakika önce

Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın ÖgelFenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues (Dk. 41 Emre Belözoğlu), Muric

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Canteros, Orgill

Goller: Dk. 16 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 20 Zanka (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 25 Cebrail Karayel, Dk. 44 Canteros (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İbrahim Çağlar, Deniz Türüç, Bayındır, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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