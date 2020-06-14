Maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşma öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı gömlek renginin MKE Ankaragücü takım formasıyla aynı renkte olması nedeniyle uyardı. Sumudica, Kalkavan ile girdiği diyalog sonrası sarı kart gördü. Sumudica, ilk yarının sonlarına doğru gömleğinin üzerine yeşil yelek giydi.

30. dakikada Güray Vural'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya, arka direkteki Djilobodji'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

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