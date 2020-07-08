Karşılaşmanın 56. dakikasında ceza alanında Titi ile Kitsiou'nun mücadelesinin ardından Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 58. dakikada kullanan Rodrigues topu filelere gönderdi: 2-2.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

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