77. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda direğe de çarpan top auta gitti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Brown'la paslaşan Mossoro penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

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