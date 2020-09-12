Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan (Dk. 86 Titi), Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 80 Burekovic), Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 86 Efe Binici), Tripic, Mossoro (Dk. 61 Kubilay Sönmez), Brown (Dk. 80 Cherif Ndiaye)
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati (Dk. 65 Recep Niyaz), Murawski, Bakalorz (Dk. 82 Özgür Çek), Sacko, Mesanovic (Dk. 54 Sagal), Rodallega
Goller: Dk. 10 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 Atınç Nukan, Dk. 43 Halil Akbunar, Dk. 50 Mossoro, Dk. 71 Tripic (Göztepe), Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Rodallega, Dk. 23 Murawski, Dk. 28 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Brown'la paslaşan Mossoro penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.
62. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında Oğuz kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.
71. dakikada Göztepe farkı tekrar 4'e çıkardı. Yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşan Tripic'in güzel vuruşunda top filelere gitti: 5-1.
77. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda direğe de çarpan top auta gitti.
Karşılaşma Göztepe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:55 - Kaynak: AA
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