Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker TakpakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, AfobeYeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Hadebe, Karim Hafez,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Adem Büyük, Cueva, Tetteh

Goller: Dk. 24 ve 33 Afobe, Dk. 45+3 Nwakaeme (Trabzonspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

13. dakikada Tetteh'in sol taraftan pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Adem Büyük'ün dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Hüseyin Türkmen'in kafasıyla aşırdığı topu arka direkte Afobe, kafayla filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan rakiplerini geçerek ilerleyen Serkan Asan'ın pasında Baker, topu Afobe'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

41. dakikada soldan son çizgiye inen Cueva'nın pasında Adem Büyük, sol ayağıyla topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Özgür Yankaya, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Flavio'nun ceza yayının hemen dışından yerden şutunda top direğin yanından auta çıktı.

45+3. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Baker'ın sağdan pasında Flavio, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da rakiplerinden sıyrılarak yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-0 önde kapadı.

Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan ÇAKIR, Özgür Yankaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

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