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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay- Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp

16.30 Eskişehirspor- Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor- Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Adanaspor: Burak Şeker

16.30 Osmanlıspor- Hatayspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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