TFF 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Goller: Dk. 19 ve Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 50 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 55 Emre Güral (Eskişehirspor)

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