Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

İSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.