Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından...
2 saat önce
Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.
İSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.
Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil Berkay'ın ilk açıklamasının ardından Arda'dan jet hızında özür mesajı Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı