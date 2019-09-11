Son Dakika Haberleri: Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından...
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Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından...

2 saat önce

Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

İSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Futbolcu Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

Futbolcu Arda Turan kasten adam yaralamadan 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından...

Berkay Şahin, Arda Turan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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