Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti

Yeniden boşanma davaları devam eden ve birbirlerini darp ettikleri iddia edilen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanıklar Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki sanık Mihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık Özer duruşmada tarafların avukatları esasa ilişkin beyanlarında, müvekkillerinin beraatlarını ve karşı tarafın ise cezalandırılmasını talep etti.

ÖZER HURMACI'YA 10 BİN 800 TÜRK LİRASI PARA CEZASI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığı da dikkate alınarak, Özer Hurmacı'yı 'basit yaralama' suçundan 10 bin 800 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Özer Hurmacı'yı 'tehdit' suçundan, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.

MİHRİBAN HURMACI'YA TÜM SUÇLARDAN BERAAT



Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın ise üzerine atılı 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yine kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçeleriyle beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya, Özer Hurmacı'nın ise 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.