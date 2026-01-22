G-MUN 2026 Adana'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
G-MUN 2026 Adana'da Gerçekleştirildi

22.01.2026 14:30
Adana Gündoğdu Koleji'nde 300'den fazla öğrenci, G-MUN 2026 zirvesinde küresel sorunları tartıştı.

(ADANA) - Tüm dünyada öğrencilere Birleşmiş Milletler toplantılarının atmosferini yaşatmak için gerçekleştirilen G-MUN'un 2026 zirvesi, Adana Gündoğdu Koleji'nin ev sahipliğinde üç yüzden fazla öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

Adana Gündoğdu Koleji, Birleşmiş Milletler toplantılarının öğrenci temsilleriyle canlandırıldığı Model United Nations (MUN) konferanslarının dokuzuncusuna ev sahipliği yaptı. G-MUN 2026, şehir içi ve şehir dışından devlet ve özel okullardan gelen 300'ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, farklı ülkeleri temsil eden delegeler olarak küresel sorunları tartıştı ve çözüm önerileri sundu. Konferans boyunca oluşturulan komitelerde uluslararası gündemin önemli başlıkları ele alındı.

"MUN, öğrenciler için önemli kazanımlar sunuyor"

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, MUN toplantılarının öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Dr. Gündoğdu, "Öğrenciler, farklı ülkeleri temsil ederek dünya meselelerini tartışıyor ve çözüm üretme becerilerini geliştiriyor. Model Birleşmiş Milletler çalışmaları, kültürlerarası etkileşimi güçlendiren prestijli organizasyonlardır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ve katılan öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.

"G-MUN 2026 gurur kaynağımız oldu"

G-MUN 2026 Konferans Genel Başkanı ve Adana Gündoğdu Koleji Yabancı Diller Eğitim ve Akreditasyon Koordinatörü Berna Meral, dokuz yıllık MUN geleneğini sürdürmekten gurur duyduklarını belirterek, "Geleceğimizi şekillendirecek gençlerle bir araya gelmemizi sağlayan bu değerli organizasyonu G-MUN 2026 ile bir kez daha hayata geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.

"Delegeler önemli deneyimler kazandı"

G-MUN 2026 Organizasyon Genel Başkanı Mehmet Özdemir ise etkinliğin öğrencilere önemli beceriler kazandırdığını vurgulayarak, "G-MUN 2026, delegelere bir dünya vatandaşı bakış açısıyla toplum önünde konuşma, özgüven geliştirme, araştırma yapma ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşma deneyimi sundu" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler üç ay hazırlık yaptı

G-MUN 2026 Koordinatörü ve Adana Gündoğdu Koleji Eğitim Yöneticisi Burhan Börü de organizasyonun yoğun bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiğini aktararak, "AGK Meclis öğrencilerimizle birlikte üç aylık hazırlık sürecinin ardından G-MUN 2026'yı başarıyla tamamladık. Katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Gündoğdu, Kültür, Güncel, Adana, Son Dakika

