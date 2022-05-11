Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

11.05.2022 21:49

Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor -Gabar Dağı'nda kaybolan vatandaştan iki gündür haber alınamıyor -Şırnak'ta güvenlik güçleri ve 500 kişi kayıp vatandaş için seferber oldu Şırnak'ta iki gündür haber alınmayan zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet...

Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

-Gabar Dağı'nda kaybolan vatandaştan iki gündür haber alınamıyor

- Şırnak'ta güvenlik güçleri ve 500 kişi kayıp vatandaş için seferber oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta iki gündür haber alınmayan zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet Coşkun'u bulmak için güvenlik güçleri ve yaklaşık 500 vatandaş aramalara katıldı.

Şırnak'ın Kumçatı beldesi Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında iki gün önce sabah ormanlık alana doğru giden zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet Coşkun'dan bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Coşkun'u bulmak için Kumçatı Jandarma Karakolu ve güvenlik korucularının katıldığı aramalar devam ediyor.

"İki gündür yaklaşık 500 kişi ile birlikte arıyoruz"

Güneyce Köyü vatandaşlarından Bilgin Güngör, Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın kaybolduğunu söyledi. Kaybolduğu gün jandarmaya haber verdiklerini belirten Güngör, " İki gündür yaklaşık 500 kişi ile birlikte arıyoruz. Gabar Dağı eteklerinde her yeri aradık. Şimdiye kadar bulamadık. Jandarmamız, güvenlik korucularımız ve köy sakinleri tarafından aramalarımız devam ediyor" dedi.

Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Karabük'te engelliler için asker eğlencesi düzenlendi Karabük'te engelliler için asker eğlencesi düzenlendi Şırnak'ta kaybolan zihinsel engellinin bulunması için çalışmalar sürüyor Şırnak'ta kaybolan zihinsel engellinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Güvenlik güçleri, Toros Dağları, Engelli, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gabar Dağı'nda iki gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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