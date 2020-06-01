GAİB online eğitimleri Haziran'da da devam ediyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Haziran ayında da devam edeceğini ifade eden Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, bu değişim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda verilecek eğitimi çok önemsediklerini ifade etti.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirdiği online eğitimlerinin Haziran ayı programını açıkladı. İhracatçıların, pandemi sürecinde değişen ticaret ve ihracat modellerine, sürdürülen eğitim çalışmaları ile daha hızlı adaptasyon sağlayacağına inandıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Dış ticarette yeni oluşumların meydana geldiğini, e-ihracatın dünya ticaretinde giderek daha fazla pay almaya başladığını görüyoruz. Pandemi sürecinde yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki, insanlar tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını eskisinden de hızlı değiştiriyor. Dolayısıyla bizim de pazarlama ve satış tekniklerimizi değiştirmemiz, ticaretimizi dijitalleştirmemiz gerekiyor. İhracatçılarımızı, bu gelişmelere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz online eğitimler, birçok konu başlığı ile Haziran ayında da devam edecek. Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde bu ayın konuları; "Dış Ticaret ve E-Ticaret Farkındalık Platformu, 3D Planı: Dayanıklılık, Değişim, Dönüşüm, İşyerinde Güç Bende-İşyerinde NLP, Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Becerileri" olacak. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler" dedi.



Söz konusu eğitimlerin ilki 3 Haziran 2020 Çarşamba günü başlıyor. İlgililer, Haziran ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-haziran-2020-online-egitim-programlari-hk-112.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü e-posta ile gönderilecek.



Dış ticaret alanında Bölgedeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenledikleri Online Dış Ticaret Uzmanlığı programlarına da değinen Kileci, "13 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimiz halen devam ediyor. Bu eğitime tam 725 başvuru aldık. Bu da bize bu alanda duyulan eğitim ihtiyacını gösterdi ve bizi aynı eğitimin bir dönem daha düzenlenmesine teşvik etti. Söz konusu dış ticaret eğitimi, Haziran ortasında, yine ücretsiz ve online olarak daha önce başvurusu alınmış 700 kişi arasından seçilecek kursiyerlere verilecek. Ayrıca, görüyoruz ki hafta içi tam zamanlı çalışanlar, mesai saatlerinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlere katılmakta zorlanıyor. Bizler de ilgisi ve ihtiyacı olan herkesin, sağladığımız ücretsiz eğitim imkanlarından en yüksek seviyede yararlanabilmeleri için, mesai saatleri dışında, haftada 4 gün olacak şekilde bir Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi daha düzenliyoruz. Bu eğitim de daha önce başvuran çok sayıda ilgili arasından seçilerek verilecek. 3 Haziran 2020 Çarşamba günü başlayacak eğitimde; mesai saatleri dışında, özveriyle çalışacak olan ilgili Birlik personelimize ve eğitmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP