Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor

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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas, yarın mazbatasını alıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda devir teslim töreni gerçekleşecek. Elmas dün yaptığı paylaşımda, mazbata, seremoni, mukavele gibi detaylarla kaybedilecek vakit olmadığını, hemen icraatlere geçileceğini ifade etmişti. Bugün Terim, sözleşme imzalanmamasına rağmen takımın başında antrenmana çıktı.

Kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine Tüzüğümüzün 83. Maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.