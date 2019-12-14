Galatasaray'dan Melo ve Ujfalisi açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Melo ve Ujfalisi açıklaması! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Melo ve Ujfalisi açıklaması!

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, eski oyuncuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'nin bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü maçında tribünde olacağını duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, eski oyuncuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'nin bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü maçında tribünde olacağını duyurdu.


Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, her iki oyuncunun taraftarlarla bir araya geleceğini ve geçmişte takıma sağladıkları katkılar sebebiyle kendilerine plaket verileceğini açıkladı.


Galatasaray SK'dan yapılan açıklama şu şekilde;


Eski oyuncularımızdan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, bu akşam oynanacak Ankaragücü maçı öncesi taraftarımızla bir araya gelecek ve eski sporcularımıza sağladıkları katkılar sebebiyle kulübümüz tarafından birer plaket verilecek.


Tomas Ujfalusi, Felipe Melo, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:02 
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