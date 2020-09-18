Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sezon açılış etkinliği Düşler Vadisi'nde yapıldı

Efe Güven: Düşler Vadisi'nden çok etkilendim

Hakan Yılmaz: Önümüzdeki senenin sonunda ilk etabımızı teslim edeceğiz

"760 milyon TL'ye yakın Galatasaray 'a bir gelir söz konusu""480 tane villa sattık""İnşallah tüm branşlarda şampiyonluğu alırız"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi.Dün gerçekleştirilen barbekü etkinliğinde Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Oytun Özer ve Dorukhan Acar'ın yanı sıra Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile teknik heyet ve oyuncular yer aldı.Başantrenör Efe Güven yaptığı açıklamada, Hakan Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek, "Ben bu yemekten ve bu misafirperverlikten dolayı Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim için de çok güzel bir organizasyon oldu. Burası da bizim evimiz sayılır zaten, bizim de bir evimiz burası, böyle bir yapı, böyle bir yer... Çok güzel bir yer, ben çok etkilendim. Ben buradan tekrar Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum, hem kendi evinde hem de bizim evimizde bizi ağırladığı için" dedi.HAKAN YILMAZ: ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN SONUNDA İLK ETABIMIZI TESLİM EDECEĞİZYılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise projeye başlayalı 2 sene olduğunu hatırlatarak, "Kısmetse önümüzdeki senenin sonunda ilk etabımızı teslim edeceğiz ve yaşamı başlatacağız. Galatasaray'ın futbol takımını ağırlamıştık, onun peşine şampiyonluk gelmişti. Bugün de Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı konuk ediyoruz, inşallah onlar da bize şampiyonluğu getirirler bu sene" diye konuştu."760 MİLYON TL'YE YAKIN GALATASARAY'A BİR GELİR SÖZ KONUSU"Düşler Vadisi projesini Emlak Konut öncülüğünde hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Galatasaray arsa sahibi. 3 milyar 800 milyon TL bir hasılat bedeli öngörmüştük. Kısmetse o bedeli geçeceğiz gibi gözüküyor. Şu anki gidişat öyle. 3 milyar 800 milyon TL'lik hasılatın yüzde 20'si Galatasaray Kulübü'ne, yüzde 5'i Emlak Konut'a gidiyor. Yani 760 milyon TL'ye yakın Galatasaray'a bir gelir söz konusu. 3 milyar 800 milyon TL'yi geçtiğimiz zaman da her gelen rakamın üstüne yüzde 20 artı bir gelir daha elde edecek Galatasaray Kulübü" ifadelerini kullandı."480 TANE VİLLA SATTIK"Satışların iyi gittiğini kaydeden Hakan Yılmaz, "İlk etapta biz 300 villayı satışa çıkardık. Yaz döneminde bir kampanya gerçekleştirdik Emlak Konut ile beraber, onun akabinde faizler de düşmüştü. O dönem 300 villanın üzerine 200 tane daha açtık. Şu anda 480 tanesini sattık. Kısmetse bu ayın sonunda veya ay başında 200 villa daha satışa çıkaracağız. İnşaat da hızlı bir şekilde ilerliyor, bu şekilde devam ediyoruz" açıklamasını yaptı."İNŞALLAH TÜM BRANŞLARDA ŞAMPİYONLUĞU ALIRIZ"

Son olarak Galatasaray ile ilgili dileklerini paylaşan Yılmaz, "Futbola baktığımızda iyi bir giriş yaptılar, fena da oynamadılar. 1-2 takviye daha olacak bildiğim kadarıyla. Onlar da geldiği zaman şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağız. Basketbola da baktığımızda inşallah güzel bir sezon geçirecekler. Maçlar seyircisiz olduğu zaman tatsız tuzsuz oluyor. İnşallah Covid-19 sürecini bir an evvel atlatıp seyirciyle bütünleşerek tüm branşlarda şampiyonluğu alırız" diyerek sözlerini noktaladı.