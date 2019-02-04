Galatasaray, Maicon'u Açıkladı
43 dakika önce
Galatasaray, Maicon Roque'nin 1.5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını açıkladı.
Galatasaray
, Maicon
Roque'nin 1.5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'un 1.5 yıllığına Suudi Arabistan
ekiplerinden Al-Nassr'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Buna göre Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılara 1.7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca kiralama süresi boyunca Maicon'un yıllık ücreti de Al-Nassr tarafından karşılanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: DHA
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